PALERMO. FOLGORATA MENTRE PULISCE IL PAVIMENTO: GRAVE UNA DONNA DI 38 ANNI

Una donna di 38 anni è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasta folgorata mentre lavava il pavimento di una trattoria in corso dei Mille.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava svolgendo le pulizie all'interno del locale quando è stata colpita da una scarica elettrica. Immediatamente si è accasciata a terra, priva di sensi.

I sanitari del 118, giunti sul posto, sono riusciti a rianimarla e l'hanno trasportata d'urgenza al Policlinico, dove è stata sottoposta a una TAC. Successivamente, è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva, dove si trova sotto stretta osservazione.

La polizia, intervenuta con diverse volanti, sta conducendo le indagini per determinare la dinamica esatta dell'incidente e le cause della scarica elettrica. Sono in corso accertamenti anche sull'impianto elettrico della trattoria.