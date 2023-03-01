PALERMO. GDF SEQUESTRA BARCA CON 4 TONNELLATE DI SIGARETTE, 3 ARRESTI

I militari del comando provinciale di Palermo, con colleghi del reparto operativo aeronavale di Palermo hanno arrestato i tre componenti l'equipaggio di un'imbarcazione che trasportava quattro tonnell...

I militari del comando provinciale di Palermo, con colleghi del reparto operativo aeronavale di Palermo hanno arrestato i tre componenti l'equipaggio di un'imbarcazione che trasportava quattro tonnellate di tabacchi.

Sono: Antonini Bartolotta 53 anni di Palermo, Massimo Galioto, 42 anni, di Bagheria e Salvatore Marino, 44 anni di Palermo.

L'operazione è avvenuta nel mare davanti alle coste di Marsala. Le pattuglie di finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo in servizio di perlustrazione notavano l'imbarcazione che prendeva il largo a un orario anomalo. Sono scattati i controlli con i reparti aeronavali che in forza alla stazione navale di Palermo e alle sezioni operative navali di Trapani e Mazara del Vallo, che, poche ore più tardi, rintracciavano la stessa imbarcazione mentre faceva rientro a forte velocità verso la costa, seguendo una rotta già utilizzata in altre occasioni per attività di contrabbando. Il natante veniva bloccato e portato nel porto di Mazara del Vallo.

Durante il controllo sono state trovate 4 tonnellate di sigarette di contrabbando di marca "Pine Blue", "Oris" e "Time" che, da precedenti esperienze investigative, importate dal Nord-Africa. Le "bionde" avrebbero fruttato, al dettaglio, introiti per oltre 600.000 euro. Il gip di Marsala ha convalidato l'arresto dei tre membri dell'equipaggio. Due degli arrestati, inoltre, percepivano il reddito di cittadinanza, che verrà immediatamente sospeso, così come previsto dalla normativa vigente. (ANSA).