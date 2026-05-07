Palermo, gira con falso passaporto ONU-NATO, auto “diplomatica” e senza patente: arrestato 64enne

Si spacciava per un delegato internazionale impegnato in una presunta missione umanitaria, viaggiando a bordo di un’auto con tanto di vessillo “CD” sulla carrozzeria e documenti dall’aspetto ufficiale. Ma il controllo dei Carabinieri ha fatto emergere una realtà ben diversa.

È accaduto a Palermo, dove i Carabinieri della Stazione Falde hanno arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di uso di atto falso e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante un normale servizio di controllo del territorio in via Simone Guli, i militari hanno fermato un’autovettura che esponeva una targhetta riservata al Corpo Diplomatico. Alla guida vi era il 64enne che, nel tentativo di evitare ulteriori verifiche, ha esibito un documento definito dagli investigatori tanto singolare quanto sospetto.

L’uomo ha infatti mostrato un presunto passaporto “Laissez Passer”, con copertina nera e le diciture “ONU”, “NATO” e “Diplomatic Intelligence Service”. Con estrema sicurezza avrebbe dichiarato ai Carabinieri di essere un delegato impegnato in una missione umanitaria per conto di una fantomatica sede diplomatica collegata a un servizio di intelligence internazionale.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza, però, hanno smascherato il raggiro. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il documento sarebbe risultato palesemente contraffatto e privo di qualsiasi validità legale, realizzato attraverso un assemblaggio di sigle e riferimenti internazionali.

Ulteriori verifiche avrebbero inoltre accertato che il sedicente diplomatico non apparteneva ad alcun organismo governativo o corpo diplomatico e che era anche privo di una regolare patente di guida.

Per il 64enne sono quindi scattate le manette in flagranza di reato. Oltre alle accuse penali, nei suoi confronti è stata elevata anche una sanzione amministrativa per guida senza patente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Pagliarelli – Antonio Lorusso” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.