PALERMO: INCIDENTE DURANTE MATRIMONIO DRONE FERISCE TURISTA AL VOLTO

Disavventura a Palermo per una turista francese colpita in pieno volto da un drone utilizzato per un matrimonio

Una turista francese nel tardo pomeriggio di ieri, mentre stava ammirando piazza Bellini, è stata colpita al volto da un drone usato per le riprese di un matrimonio. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civico e medicata per una ferita all'arcata sopraccigliare.

Secondo una prima ricostruzione, la turista sarebbe stata colpita dal piccolo velivolo usato dal fotografo per le riprese della cerimonia. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di passanti, ma anche degli invitati alle nozze. Sono in corso indagini per chiarire le responsabilità dell'incidente.