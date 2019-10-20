PALERMO, INCIDENTE NELLA NOTTE: DUE MORTI E TRE FERITI GRAVI, HANNO TRA I 16 E I 18 ANNI

Due minorenni, un 17enne e un 15enne sono morti stanotte intorno alle ore 4 in un gravissimo incidente verificato nella zona Placa tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Vi sono anche tre feriti di cui un...

A cura di Redazione 20 ottobre 2019 10:51

