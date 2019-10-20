PALERMO, INCIDENTE NELLA NOTTE: DUE MORTI E TRE FERITI GRAVI, HANNO TRA I 16 E I 18 ANNI
Due minorenni, un 17enne e un 15enne sono morti stanotte intorno alle ore 4 in un gravissimo incidente verificato nella zona Placa tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Vi sono anche tre feriti di cui uno in gravissime condizioni.
L'auto, una BMW, proveniva da Palermo e sul rettilineo della contrada Placa, è uscita di strada tranciando un albero d'ulivo e finendo in una scarpata. L'auto si è incendiata.
Un ragazzo è morto immediatamente, l'altro è morto nel tragitto verso l'ospedale.
Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno e di Misilmeri, i vigili del fuoco e i mezzi del 118.