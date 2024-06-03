PALERMO, INCIDENTE SULLA SS118 A PRIZZI: SCONTRO TRA AUTO E CAMION, MORTO UN VENTENNE

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Santo Stefano Quisquina nella giornata di oggi. Dario Mortellaro, ventenne originario della piccola località, ha perso la vita in un drammatico scontro...

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Santo Stefano Quisquina nella giornata di oggi. Dario Mortellaro, ventenne originario della piccola località, ha perso la vita in un drammatico scontro frontale tra un'auto e un camion sulla Strada Statale 118 ‘Corleonese-Agrigentina’.

L'incidente è avvenuto al km 58,500 nei pressi di Prizzi, causando la chiusura immediata del tratto stradale in entrambe le direzioni.

Le squadre dell'Anas e le Forze dell’Ordine sono prontamente intervenute sul luogo dell'incidente per gestire l'emergenza e ripristinare la sicurezza della strada.

Tuttavia, per il giovane Dario Mortellaro non c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell'incidente è ancora sotto indagine.

La notizia della tragica scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Santo Stefano Quisquina, che ha subito reagito con commozione e dolore. In segno di lutto, il Comitato Festeggiamenti Santa Rosalia 2024 ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni previste per la giornata odierna.

In un comunicato, il comitato ha espresso il proprio cordoglio: “A causa del grave lutto che ha colpito l’intera comunità di Santo Stefano Quisquina, il Comitato Festeggiamenti Santa Rosalia 2024 comunica la sospensione di tutte le manifestazioni previste per la giornata odierna in segno di lutto. Siamo profondamente addolorati per la tragedia che ha colpito la famiglia Mortellaro e Cacciatore con l’improvvisa perdita del giovane Dario che tocca tutta la comunità stefanese”.

La morte di Dario Mortellaro rappresenta una perdita incolmabile per la piccola comunità di Santo Stefano Quisquina, che si stringe attorno alla famiglia del giovane in questo momento di immenso dolore.