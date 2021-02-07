PALERMO, LA CANTANTE PIERA NAPOLI TROVATA MORTA NEL SUO APPARTAMENTO

Piera Napoli, cantante neomedodica palermitana, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Cruillas, borgata di Palermo. Il corpo della donna, trentadue anni, è stato ritrovato nel bagno dell'appar...

Piera Napoli, cantante neomedodica palermitana, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Cruillas, borgata di Palermo. Il corpo della donna, trentadue anni, è stato ritrovato nel bagno dell'appartamento di via Vanvitelli in vui viveva con il marito e i tre figli.

Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, è nella stazione dei carabinieri Uditore: è stato lui stesso a presentarsi dai carabinieri, che sono poi andati nell'abitazione dove hanno trovato il cadavere con diverse ferite da arma da taglio.

Conclusi rilievi fotografici da parte dei carabinieri e del medico legale, il pm di turno si sposterà nella stazione dei carabinieri per sentire l'uomo.