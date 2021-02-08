Palermo: la cantante Piera Napoli uccisa a coltellate. Il marito confessa

Piera Napoli è stata uccisa dal marito Salvatore Baglione perché aveva deciso di lasciarlo dopo che aveva avviato una relazione con un altro uomo. Questa è la confessione che l’uomo ha fatto davanti a...

Piera Napoli è stata uccisa dal marito Salvatore Baglione perché aveva deciso di lasciarlo dopo che aveva avviato una relazione con un altro uomo. Questa è la confessione che l’uomo ha fatto davanti ai Pm della Procura di Palermo che indagano per ricostruire l’omicidio di Piera Napoli, cantante neo melodica di 32 anni. La donna è stata ritrovata senza vita nel bagno della sua casa di via Vanvitelli a Palermo. Il marito, 37 anni, aveva indicato ai Carabinieri il luogo in cui si trovava il corpo senza vita di Piera, poi ha confessato il delitto.

“Mi ero accorto che la sera prima mia moglie mandava messaggi a qualcuno – ha raccontato ai Pm Federica Paiola e al capitano della compagnia di San Lorenzo Simone Calabrò –. Mia moglie mi ha confermato che stava chattando con il suo amante. A questo punto le ho chiesto di lasciarlo e di tornare insieme”. Così Piera dice all’uomo che vuole lasciarlo ma il marito va in cucina, prende il coltello e colpisce la donna mentre è seduta in bagno.

“Appena finito di accoltellarla ho visto che lei non si muoveva ed era per terra, quindi sono uscito dal bagno passando dalla cucina e sono uscito nel locale lavanderia, che è una veranda esterna pertinenza dell’abitazione, per pulirmi. Mia moglie era riversa sul pavimento tra il water e la finestra del bagno. Prima di andare nel locale lavanderia ho messo il coltello sul soppalco del camerino. Sono uscito nel locale lavanderia, mi sono sciacquato e mi sono tolto un maglione grigio che avevo addosso poiché era sporco di sangue e l’ho lasciato nella lavanderia”. Prima di andare dai carabinieri ha fatto la valigia. Sapeva che il suo destino fosse stato il carcere.