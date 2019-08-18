PALERMO: LASCIANO CANI IN AUTO SOTTO IL SOLE, DENUNCIATI

I carabinieri di Palermo hanno salvato due cani che in via Principe di Palagonia erano stati lasciati in un furgone posteggiato sotto il sole.La centrale operativa ha ricevuto una telefonata da parte...

A cura di Redazione 18 agosto 2019 13:42

