PALERMO: LASCIANO CANI IN AUTO SOTTO IL SOLE, DENUNCIATI
I carabinieri di Palermo hanno salvato due cani che in via Principe di Palagonia erano stati lasciati in un furgone posteggiato sotto il sole.La centrale operativa ha ricevuto una telefonata da parte...
I carabinieri di Palermo hanno salvato due cani che in via Principe di Palagonia erano stati lasciati in un furgone posteggiato sotto il sole.
La centrale operativa ha ricevuto una telefonata da parte di un cittadino attirato dai guaiti.
I militari hanno trovato all’interno del furgone, reso rovente dall’alta temperatura estiva, i due animali che abbaiavano ininterrottamente e tentavano di uscire.
Dopo aver rintracciato i proprietari dei cani, tre giovani che sono stati denunciati, i carabinieri li hanno liberati davanti a una folla di persone e rifocillati.