PALERMO, LE DANNO APPUNTAMENTO IN UN B&B PER FARE SESSO MA LA PICCHIANO E LA RAPINANO

Le danno un appuntamento in un B&B, a Palermo, per fare sesso e invece la pestano e la rapinano. A finire in manette due pregiudicati di lungo corso nonostante la giovane età: 18 e 19 anni. I due hanno organizzato un incontro con una donna con il pretesto di volere consumare un rapporto sessuale. Una volta all’interno della struttura, i due hanno affrontato la vittima immobilizzandola e picchiandola per poi sottrarle 800 euro e due cellulari.

Le indagini sono state effettuate dai poliziotti del commissariato Porta Nuova che si sono avvalsi pure dei filmati di videosorveglianza degli esercizi commerciali vicini al luogo teatro della vicenda.

Decisiva anche la mappatura dei tabulati telefonici degli apparecchi sottratti alla vittima. I due malviventi hanno una lunga sfilza di precedenti, anche abbastanza recenti, compiuti in provincia. Indagini, sono quindi in corso per verificare la responsabilità dei due anche in ordine ad altri, eventuali, analoghi reati, magari ancora non denunciati dalle vittime.