PALERMO. MEDICO ACCUSATO DI AVER ABUSATO DI 17 PAZIENTI

Sono in tutto 17 gli episodi di violenza sessuale nei confronti delle pazienti che la procura di Palermo contesta all’allergologo Lorenzo Barresi, oggi comparso alla prima udienza del processo a suo carico in corso davanti alla seconda sezione del tribunale.

Diciassette, dunque, le persone offese, non tutte costituite parte civile. L’inchiesta è nata dalla denuncia di una delle vittime che ha raccontato di essere stata fatta spogliare e di essere stata toccata dal dottore.

Dopo l’esposto gli inquirenti hanno piazzato delle telecamere nello studio dell’imputato che hanno ripreso le molestie. Il dottore si difende sostenendo di essersi limitato a visitare le donne e di non aver mai commesso alcuna violenza. I suoi comportamenti, dunque, sarebbero rientrati in una ordinaria attività medico.