PALERMO: MORSO DA UNA VIPERA SALE IN AUTO E SI SCHIANTA: GRAVE 64ENNE

Una vipera l'ha morso a una mano nelle campagne di Corleone, in Sicilia, lui è salito in auto per raggiungere l'ospedale più vicino e, mentre era in viaggio, ha avuto un malore.

Soccorso, è ricoverato in gravi condizioni. E' quanto accaduto a Rosario Li Causi, 64 anni, che stava raccogliendo asparagi ai bordi della Palermo-Sciacca, quando il rettile lo ha punto.

L'uomo ha tentato di arrivare in ospedale, ma si è sentito male mentre era alla guida, andandosi a schiantare con la sua automobile. Li Causi è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico.

I medici dicono che le sue condizioni sono molto gravi.