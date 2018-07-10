PALERMO: Morta 13enne che era stata portata via da onda, genitori donano gli organi

Saranno donati gli organi della tredicenne che aveva riportato gravi danni celebrali sabato scorso mentre faceva il bagno a Isole delle Femmine, nel Palermitano. Per la ragazzina i medici dell'ospedal...

Saranno donati gli organi della tredicenne che aveva riportato gravi danni celebrali sabato scorso mentre faceva il bagno a Isole delle Femmine, nel Palermitano. Per la ragazzina i medici dell'ospedale Cervello di Palermo hanno certificato la morte celebrale. Il prelievo degli organi sarà eseguito nelle prossime ore. Il mare sabato era molto agitato e la 13enne era stata recuperata e consegnata a un gommone della capitaneria di porto dai bagnini Cosimo e Calogero Favaloro. La ragazzina con un'ambulanza del 118 è stata trasferita in ospedale. Un'indagine sulla morte è condotta dalla Capitaneria di Porto coordinata dalla procura. Oggi è stata dichiarata la morte cerebrale.