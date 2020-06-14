PALERMO: MUORE UNA DONNA NELL’INCENDIO DI UN APPARTAMENTO, GRAVE LA FIGLIA, NOVE POLIZIOTTI IN OSPEDALE

al 9º piano di un palazzo nel quartiere Palagonia di Dall’alba 5 squadre di impegnate nelle operazioni: evacuato l’edificio, fiamme domate. Rinvenuto in un appartam...

#Incendio al 9º piano di un palazzo nel quartiere Palagonia di #Palermo. Dall’alba 5 squadre di #vigilidelfuoco impegnate nelle operazioni: evacuato l’edificio, fiamme domate. Rinvenuto in un appartamento il corpo senza vita di una donna, salvata un’altra [#14giugno 8:45] pic.twitter.com/reTF5Jskya — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 14, 2020



Tragedia questa mattina a Palermo. Una donna di 79 anni, Francesca Maria Acanfora, è morta in un incendio divampato in un appartamento al nono piano di un palazzo di via Pacinotti 19, una zona residenziale della città. Nel rogo è rimasta gravemente ustionata anche la figlia della vittima, che è stata trasportata all'ospedale civico.

Nel corso delle operazioni di soccorso, anche nove agenti di polizia sono rimasti intossicati e trasportati in codice giallo al Policlinico. L'allarme è scattato poco dopo le cinque, quando i vicini di casa sono stati svegliati dal fumo che aveva invaso le scale e che proveniva dall'abitazione dove vivevano le due donne. Cinque squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l'edificio.

Tutti i condomini sono stati sgomberati in attesa delle verifiche di agibilità del palazzo. Fra le ipotesi, il corto circuito dell'impianto elettrico, ma anche una sigaretta dimenticata accesa.