PALERMO. PARTORISCE IN AUTO DAVANTI A CLINICA, MAMMA E BIMBO STANNO BENE

Stava accompagnando i tre figli a scuola, quando ha capito che non c'era più tempo da perdere e si è diretta verso la clinica Triolo davanti alla Cala a Palermo.

Non ha fatto in tempo a chiedere soccorso ai medici che ha partorito il quarto figlio in macchina nella Fiat 600.

"Evviva è nato il fratellino", hanno gridato i ragazzi seduti nel sedile posteriore dell'automobile che hanno assistito dal vivo al parto della mamma. La donna palermitana di 28 anni ha dato alla luce un bimbo di 2 chili e 900 grammi.

"Il piccolo sta bene. I neonatologi si sono presi subito cura del bimbo - dice Luigi Triolo responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia della clinica Triolo Zancla dove si trova adesso ricoverata la donna - La donna durante il tragitto da casa a scuola ha avuto dei piccoli dolori e subito a compreso che aveva bisogno di aiuto. Una decisione saggia che ha consentito ai medici di arrivare in tempo e soccorrere la donna anche se in auto. Sono episodi che si verificano. Abbiamo già visitato la mamma e per lei non ci sono state complicazioni.

Mamma e bimbo stanno bene". (