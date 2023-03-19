PALERMO, PIETRE CONTRO I VIGILI DEL FUOCO CHE SPENGONO I ROGHI DI SAN GIUSEPPE

Un autocarro dei vigili del fuoco è stato pesantemente danneggiato durante le operazioni di spegnimento di un rogo a Palermo, in via Corazza, dove alcune persone avevano appiccato le fiamme per una “v...

Un autocarro dei vigili del fuoco è stato pesantemente danneggiato durante le operazioni di spegnimento di un rogo a Palermo, in via Corazza, dove alcune persone avevano appiccato le fiamme per una “vampa” di San Giuseppe, la tradizionale quanto pericolosa usanza pluricentenaria della vigilia del 19 marzo.

Il mezzo dei pompieri, sul posto per garantire l’incolumità dei presenti, raccolti attorno alla vampa accesa a partire da una catasta di legname in zona Oreto, è stato invece raggiunto dal lancio di alcuni sassi da parte di alcuni soggetti che hanno provocato danni al veicolo antincendio che, secondo quanto reso noto dal Comando provinciale, non è più utilizzabile per le attività di soccorso.