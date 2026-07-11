Palermo, premiati tre operatori del 118 di Paternò: tra gli interventi il parto sulla SS121

Premiati il medico Massimiliano La Spina, l’infermiere Benedetto Conigliello e l’autista soccorritrice Patrizia Salva.

Un importante riconoscimento per il personale del 118 di Paternò. Ieri, a Palermo, si è svolta la cerimonia di consegna degli encomi ad autisti soccorritori, infermieri e medici che si sono distinti per professionalità, dedizione e spirito di servizio nell’attività di emergenza-urgenza.

A consegnare il riconoscimento è stato il presidente della SEUS, Riccardo Castro, che ha premiato gli operatori distintisi nella gestione degli interventi più delicati e complessi.

Tra i premiati figurano tre professionisti della postazione del 118 di Paternò: il medico Massimiliano La Spina, l’infermiere Benedetto Conigliello e l’autista soccorritrice Patrizia Salva.

L’encomio rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori del 118, chiamati a intervenire in situazioni spesso complesse e decisive, nelle quali competenza, rapidità d’azione e collaborazione tra le diverse figure professionali possono fare la differenza.

Come spiegato dal dottor Massimiliano La Spina, «il premio è stato assegnato in generale per gli eventi critici che gestiamo, ma anche per quello del parto sulla SS121».

Un intervento che aveva emozionato l’intera comunità e che aveva visto l’equipaggio assistere una donna che diede alla luce la propria bambina prima di raggiungere l’ospedale, garantendo assistenza alla mamma e alla neonata fino al trasferimento in sicurezza.

Il riconoscimento celebra, dunque, non un singolo episodio, ma il costante impegno con cui medici, infermieri e autisti soccorritori affrontano ogni giorno le emergenze, mettendo a disposizione professionalità, esperienza e umanità al servizio dei cittadini.

La redazione di 95047.it si congratula con Massimiliano La Spina, Benedetto Conigliello e Patrizia Salva per il prestigioso encomio ricevuto dalle mani del presidente della SEUS, Riccardo Castro, espressione del valore e della dedizione con cui rappresentano ogni giorno il servizio di emergenza del territorio.