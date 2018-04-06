PALERMO: Prof rimprovera alunna, genitore lo prende a pugni

Un professore di 50 anni ipovedente è stato picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa nell'istituto comprensivo Abba Alighieri a Palermo. L'aggressione è accaduto ieri. Secondo una prima ricostruzione un'alunna di terza media all'uscita della scuola ha raccontato che il docente l'avrebbe picchiata.

Il padre ha colpito con un pugno al volto il professore che è stato trasportato all'ospedale Civico, dove gli è stata riscontrata un'emorragia cerebrale. Solo stamane i medici hanno sciolto la prognosi. Sull'aggressione indaga la polizia.