PALERMO, RAGAZZINA VIOLENTATA TRA I VIALI, ARRESTATI 3 GIOVANI
Arrestati tre diciannovenni per violenza sessuale su una ragazza di 15 anni.Accade a Palermo.La vittima ha conosciuto uno dei tre a scuola, iniziando una relazione che all'inizio sembrava normale.Poi...
Accade a Palermo.
La vittima ha conosciuto uno dei tre a scuola, iniziando una relazione che all'inizio sembrava normale.
Poi la richiesta di una foto intima e da qui i ricatti a sfondo sessuale fino al rapporto in auto in un parcheggio.
A quel punto il giovane avrebbe chiamato altri due amici che hanno portato la studentessa tra i viali dell'ex manicomio,violentandola.
La vittima ha denunciato i fatti e, dopo i riscontri, oggi l'ordinanza di fermo.
Fonte: Televideo RAI