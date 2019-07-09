95047

PALERMO, RAGAZZINA VIOLENTATA TRA I VIALI, ARRESTATI 3 GIOVANI

Arrestati tre diciannovenni per violenza sessuale su una ragazza di 15 anni.Accade a Palermo.La vittima ha conosciuto uno dei tre a scuola, iniziando una relazione che all'inizio sembrava normale.Poi...

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2019 10:41
PALERMO, RAGAZZINA VIOLENTATA TRA I VIALI, ARRESTATI 3 GIOVANI -
Dintorni
Condividi

Arrestati tre diciannovenni per violenza sessuale su una ragazza di 15 anni.

Accade a Palermo.

La vittima ha conosciuto uno dei tre a scuola, iniziando una relazione che all'inizio sembrava normale.

Poi la richiesta di una foto intima e da qui i ricatti a sfondo sessuale fino al rapporto in auto in un parcheggio.

A quel punto il giovane avrebbe chiamato altri due amici che hanno portato la studentessa tra i viali dell'ex manicomio,violentandola.

La vittima ha denunciato i fatti e, dopo i riscontri, oggi l'ordinanza di fermo.

​Fonte: Televideo RAI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047