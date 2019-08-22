95047

PALERMO: Ruba 63 barattoli di pesto di pistacchio al supermercato

I carabinieri hanno arrestato T.A. di 25 anni, nato in Bulgaria e residente a Palermo accusato di furto aggravato.I militari chiamati da un addetto alla vigilanza del supermercato Auchan in in via Lan...

22 agosto 2019 13:37
I carabinieri hanno arrestato T.A. di 25 anni, nato in Bulgaria e residente a Palermo accusato di furto aggravato.

I militari chiamati da un addetto alla vigilanza del supermercato Auchan in in via Lanza di Scalea a Palermo hanno bloccato il giovane che aveva asportato dagli scaffali 63 barattoli di “pesto di pistacchio”, poi nascosti in una borsa che aveva a tracolla.

La refurtiva del valore di 265 euro circa è stata restituita ai titolari del supermercato.

L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

