PALERMO: Ruba 63 barattoli di pesto di pistacchio al supermercato

I militari chiamati da un addetto alla vigilanza del supermercato Auchan in in via Lanza di Scalea a Palermo hanno bloccato il giovane che aveva asportato dagli scaffali 63 barattoli di “pesto di pistacchio”, poi nascosti in una borsa che aveva a tracolla.

La refurtiva del valore di 265 euro circa è stata restituita ai titolari del supermercato.

L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.