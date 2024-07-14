PALERMO, SEDICENNE DENUNCIA: “SONO STATA VIOLENTATA”. DOPO LO STUPRO, UNA RISSA PER VENDETTA

Una ragazza di quindici anni ha raccontato ai medici del Policlinico di Palermo specializzati in reati sessuali di essere stata violentata all'Addaura, sul lungomare palermitano.I medici hanno subito...

Una ragazza di quindici anni ha raccontato ai medici del Policlinico di Palermo specializzati in reati sessuali di essere stata violentata all'Addaura, sul lungomare palermitano.

I medici hanno subito contattato i carabinieri per verificare il racconto dalla vittima.

Sono stati i militari della compagnia di San Lorenzo a rintracciare il presunto violentatore che è stato interrogato. La sua posizione è al vaglio della procura. Sulla vicenda indagano la procura ordinaria e quella per i minorenni.

Era stata la stessa ragazza a raccontare di avere conosciuto il giovane poco più che maggiorenne nel locale South sul lungomare Cristoforo Colombo. I due sarebbero usciti nella zona della scogliera e qui si sarebbe consumata la violenza.

La vittima della presunta violenza sessuale quando è tornata al locale dopo aver subito la presunta violenza ha chiesto aiuto a uno dei vigilanti del South club che l'ha accompagnata a casa. Poi coi genitori si è recata al Policlinico.

I carabinieri indagando hanno accertato che i giovani che si sono affrontati al McDonald di via Nicoletti facevano parte di due comitive: una era quella della vittima l'altra quella del ragazzo che lei ha denunciato. Sulla vicenda indagano la procura ordinaria e quella per i minori.

L'indagato è stato identificato e interrogato.