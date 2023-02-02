PALERMO, SEQUESTRATE 12 TONNELLATE DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 12 tonnellate di tabacchi trovati in autoarticolato con targa bulgara, fermato nella zona del casello autostradale di Buonfornel...

E' stato arrestato il camionista Aleksandar Kolev Hristov, 34 anni di Gabrovo (Bulgaria).

I controlli sono scattati la scorsa settimana da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. I militari col cane anticontrabbando "Arca" hanno scoperto quello che dicono essere uno dei più grossi carico illegale di sigarette scoperto in Sicilia negli ultimi anni: 45.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio "Merit".

Il corriere è accusato di contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia in carcere.