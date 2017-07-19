PALERMO: SORPRESI A FARE SESSO IN AUTO, SCATTA UNA MULTA DI DIECIMILA EURO

Una coppia è stata multata per 10 mila euro da agenti della Polizia Stradale che l'ha sorpresa a fare sesso vicino lo svincolo di Partinico lungo l'autostrada Palermo - Mazara del Vallo. I due agli ag...

Una coppia è stata multata per 10 mila euro da agenti della Polizia Stradale che l'ha sorpresa a fare sesso vicino lo svincolo di Partinico lungo l'autostrada Palermo - Mazara del Vallo. I due agli agenti hanno detto di non sapere che fosse proibito, giustificazione che hanno fatto trascrivere sul verbale. Spiega la polizia stradale: "Sono controlli che facciamo con una certa frequenza e anche le multe sono frequenti, soprattutto in quella zona dove le auto in sosta rischiano di creare pericolo per gli automobilisti".