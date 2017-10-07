95047

PALERMO: SPARATORIA, COLPI DI PISTOLA CONTRO DUE FRATELLI: UN MORTO E UN FERITO

Due fratelli, Leonardo e Giuseppe Bua, sono stati affrontati in piazzetta Caruso a Palermo, da qualcuno che ha esploso contro di loro numerosi colpi di pistola. Leonardo è morto mentre Giuseppe è grav...

A cura di Redazione Redazione
07 ottobre 2017 18:41
PALERMO: SPARATORIA, COLPI DI PISTOLA CONTRO DUE FRATELLI: UN MORTO E UN FERITO -
Oltre 95047
Condividi

Due fratelli, Leonardo e Giuseppe Bua, sono stati affrontati in piazzetta Caruso a Palermo, da qualcuno che ha esploso contro di loro numerosi colpi di pistola. Leonardo è morto mentre Giuseppe è gravemente ferito ed è stato trasportato nell'ospedale Villa Sofia. I sanitari del 118 giunti nella piazzetta hanno constatato la morte di Bua.

Indagano gli agenti della squadra mobile.

IN AGGIORNAMENTO

(ANSA)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047