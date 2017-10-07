PALERMO: SPARATORIA, COLPI DI PISTOLA CONTRO DUE FRATELLI: UN MORTO E UN FERITO
A cura di Redazione
07 ottobre 2017 18:41
Due fratelli, Leonardo e Giuseppe Bua, sono stati affrontati in piazzetta Caruso a Palermo, da qualcuno che ha esploso contro di loro numerosi colpi di pistola. Leonardo è morto mentre Giuseppe è gravemente ferito ed è stato trasportato nell'ospedale Villa Sofia. I sanitari del 118 giunti nella piazzetta hanno constatato la morte di Bua.
Indagano gli agenti della squadra mobile.
IN AGGIORNAMENTO
(ANSA)