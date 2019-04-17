PALERMO: STRANGOLA COMPAGNA E CHIAMA POLIZIA

Un cittadino tunisino Moncef Naili, 54 anni, ha strangolato la sua compagna, una donna italiana, Elvira Bruno di 53 anni, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi.L'ennesimo femminicidio è...

A cura di Redazione 17 aprile 2019 12:30

Condividi