PALERMO: STRANGOLA COMPAGNA E CHIAMA POLIZIA

Un cittadino tunisino Moncef Naili, 54 anni, ha strangolato la sua compagna, una donna italiana, Elvira Bruno di 53 anni, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi.L'ennesimo femminicidio è...

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2019 12:30
Un cittadino tunisino Moncef Naili, 54 anni, ha strangolato la sua compagna, una donna italiana, Elvira Bruno di 53 anni, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi.

L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Palermo nell'abitazione della coppia, in via Antonino Pecoraro Lombardo.

 

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia. L'uomo fa il cuoco e vive da anni a Palermo.

