Palermo, tragedia nella notte:tenta di sedare una rissa davanti al suo locale: 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa

PALERMO – Tragedia nella notte a Palermo. Un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nel cuore della movida, a pochi metri dal Teatro Massimo, in Piazza Spinuzza.

Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio è avvenuto attorno alle 3:30. Un gruppo di giovanissimi avrebbe scatenato una violenta rissa tra i tavolini di un locale. Alcuni stavano picchiando un ragazzo finito a terra, quando Paolo – figlio dei titolari del locale “O Scruscio” – sarebbe intervenuto per difenderlo e cercare di riportare la calma.

All’apparenza, sembrava che la lite fosse rientrata. Ma in pochi istanti la situazione è degenerata: uno dei membri del gruppo avrebbe estratto una pistola e, a distanza ravvicinata, avrebbe esploso un colpo alla testa del giovane, colpendolo in piena fronte.

Inutile ogni tentativo di soccorso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Paolo Taormina non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Dopo lo sparo, gli aggressori sono fuggiti a bordo di alcuni scooter.

La zona è stata transennata e le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta l’area per identificare e rintracciare i responsabili.

Palermo sotto shock: “Una tragedia assurda”

Il delitto ha sconvolto la città e il mondo della movida palermitana. Piazza Spinuzza, una delle zone più frequentate del centro storico, era gremita di persone al momento della sparatoria.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica e individuare l’autore materiale del colpo che ha tolto la vita a un ragazzo di appena 21 anni.