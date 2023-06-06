PALERMO. TRUFFA A FONDI EUROPEI PER "FINTE" MANUTENZIONI A SCUOLA, 3 ARRESTI
Le manutenzioni nell'istituto scolastico Alessandro Volta di viale dei Picciotti a Palermo, sarebbero state spesso soltanto 'sulla carta' e non realmente eseguite, creando pericolo per gli studenti.
E' quanto contestato a tre imprenditori edili i procuratori europei Gery Ferrara e Amelia Luise, delegati dell'European public prosecutor's office, su indagini dei carabinieri del nucleo investigativo.
Nei confronti dei tre indagati militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip che ipotizza il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Il giudice per le indagini preliminari ha dispostogli arersti domiciliari peri Antonino Falcone, 55 anni, Emanuele Capizello, 65 anni e Gioacchino Gabriele Falcone, 30 anni.