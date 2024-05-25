PALERMO, UCCISO L'IMPRENDITORE ANGELO ONORATO: È IL MARITO DELL'EUROPARLAMENTARE DC FRANCESCA DONATO
A cura di Redazione
25 maggio 2024 16:23
###FLASH
Giallo a Palermo.
Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, eletta con la Lega e candidata a sindaco alle comunali di Palermo nel 2022, è stato ucciso a Palermo con colpi di pistola.
La vittima è stata trovata morta nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa, in direzione Mazara del Vallo.
Sul posto la scientifica che sta compiendo i rilievi.
IN AGGIORNAMENTO