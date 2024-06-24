PALERMO, UN VITELLO MORTO SULLA SPIAGGIA DI ROMAGNOLO: LO STUPORE DEI BAGNANTI

Un vitello morto sulla spiaggia di Romagnolo, a Palermo.Questa mattina chi si è recato nel litorale della Costa Sud si è trovato davanti ad una scena non avrebbe mai potuto immaginare: a galleggiare a...

Questa mattina chi si è recato nel litorale della Costa Sud si è trovato davanti ad una scena non avrebbe mai potuto immaginare: a galleggiare a pochi metri dalla riva c'era la carcassa di un vitello.

La marea lo ha portato fino alla battigia dove si è spiaggiato.

Increduli i bagnanti che hanno subito lanciato l'allarme.

"Chiediamo l'immediato intervento del Comune - ha detto il presidente della prima circoscrizione Giuseppe Federico - siamo allibiti. Mi chiedo chi dovrebbe intervenire e spero lo faccia celermente". Sul posto si è creato subito un capannello di curiosi: ancora non si conoscono le dinamiche né il punto dove il vitello è annegato.

L'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli si è subito attivato. "Abbiamo già contattato Rap - ha rassicurato - saranno loro ad intervenire prima possibile". Si attende dunque l'intervento degli operatori di piazzetta Cairoli.

Pare che il vitello possa essere caduto da una nave in transito e sia arrivato poi in spiaggia trasportato dalle correnti.