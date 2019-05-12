PALLANUOTO, EKIPE ORIZZONTE CATANIA, CONQUISTA IL 20° TRICOLORE

L'Ekipe Orizzonte Catania si appunta la seconda stella, batte la SIS Roma 6-3 e vince il ventesimo scudetto della sua storia riconquistando il titolo dopo otto anni.La finale del trentacinquesimo camp...

L'Ekipe Orizzonte Catania si appunta la seconda stella, batte la SIS Roma 6-3 e vince il ventesimo scudetto della sua storia riconquistando il titolo dopo otto anni.

La finale del trentacinquesimo campionato femminile si è giocata alla piscina Playa di Catania gremita da oltre 1400 persone.

La vittoria arriva grazie al break risolutivo piazzato tra il terzo e quarto periodo, quando la Roma aveva già rimontato due reti (3-3): Marletta in superiorità, Bianconi (palomba) e Ioannou (doppietta) decidono il match scudetto. La SIS Roma, vincitrice della Coppa Italia, deve recriminare soprattutto per il deficitario apporto in superiorità numerica: 0/8 contro 3/9. Terze le campionesse uscenti della Plebiscito Padova che avevano battuto il Rapallo per 11-4.

Note: parziali 0-1, 3-0, 1-2, 2-0. Uscite per limite di falli Tabani (R) a 1'59 e Koolhaas (E) a 4'13 del quarto tempo.

Spettatori 1400 circa.

Prima dell'inizio della gara l'assessore allo sport del Comune di Catania, nonché presidente della FIN Sicilia, Sergio Parisi ha consegnato alla signora Graziella, accompagnata dalle figlie di Mauro Maugeri Marta e Nicoletta, una targa per ricordare l'amico e tecnico catanese che ci ha lasciati il 30 novembre 2017.