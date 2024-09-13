PALPEGGIA BIMBA DI 7 ANNI IN SPIAGGIA A PORTOPALO, ARRESTATO 42ENNE CATANESE

I Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 42enne...

I Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 42enne gravemente indiziato di violenza sessuale commessa nei confronti di una bambina di 7 anni.

L’episodio, risalente a fine agosto, è stato denunciato ai Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero dalla madre della bambina: la donna ha riferito che la figlia le aveva raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo mentre si trovava in spiaggia in contrada Guardiani.

L’attività investigativa scaturita dalla denuncia, coordinata dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Siracusa, ha tempestivamente consentito di identificare e trarre in arresto il soggetto gravemente indiziato, un 42enne catanese, attualmente ristretto alla casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.