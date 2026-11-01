CATANIA Palpeggia una turista alla Stazione Centrale: denunciato un uomo di 79 anni

L'uomo avrebbe palpeggiato la 33enne mentre era in fila alla biglietteria. Denunciato per violenza sessuale.

Un uomo si è messo in coda insieme agli altri viaggiatori per acquistare un biglietto alla stazione Centrale di Catania, ma durante l'attesa avrebbe palpeggiato una turista straniera.

Il 79enne catanese è stato immediatamente individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna, una turista straniera di 33 anni.

La giovane si trovava nei pressi della biglietteria quando sarebbe stata avvicinata alle spalle dall'anziano. Le sue urla hanno attirato l'attenzione degli altri passeggeri e degli agenti della Polizia Ferroviaria presenti nello scalo.

Alla vista dei poliziotti, l'uomo avrebbe cercato di allontanarsi confondendosi tra i viaggiatori, ma è stato raggiunto e accompagnato negli uffici della Polfer per l'identificazione.

Inizialmente il 79enne ha negato ogni responsabilità. Gli agenti hanno quindi acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza attraverso il Centro Operativo Compartimentale di Palermo. Dall'esame delle immagini sono emersi elementi che hanno confermato il racconto della donna.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di violenza sessuale, ferma restando la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.

Nei confronti del 79enne è stato inoltre disposto l'allontanamento dalla stazione per 48 ore, accompagnato da una sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata nell'area ferroviaria.

È stata anche richiesta l'emissione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), che sarà valutata al termine dell'istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania.

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