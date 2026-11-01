ALLERTA METEO Sicilia, Aeronautica Militare: in arrivo la tempesta Agneta, piogge e raffiche oltre 100 km/h

Piogge intense da lunedì 2 novembre fino alla mattina di martedì 3. L'Aeronautica Militare segnala anche forti raffiche di vento, fulmini e mareggiate.

SICILIA – Nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Isola. Il passaggio della tempesta Agneta porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle prime ore di lunedì 2 novembre, con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento.

A segnalarlo è l'Aeronautica Militare, che nel bollettino di previsione dei fenomeni intensi emesso domenica 1° novembre alle ore 13 italiane indica la Sicilia tra le regioni interessate dal maltempo fino alla mattina di martedì 3 novembre.

I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per lunedì sono inoltre previsti venti forti da nord-ovest, con raffiche di burrasca o burrasca forte, e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Attenzione anche alle condizioni del mare: dal pomeriggio di lunedì è previsto mare fino a molto agitato nello Stretto di Sicilia, con successiva estensione del peggioramento allo Ionio meridionale in serata.

La previsione interessa la Sicilia nel suo complesso, senza indicare nel dettaglio le province maggiormente esposte. Saranno gli aggiornamenti meteorologici e gli eventuali avvisi della Protezione Civile regionale a definire le criticità sui singoli territori.

Il bollettino integrale dell'Aeronautica Militare

Di seguito il testo integrale della previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 1° novembre 2026.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/11/26

IN CONSIDERAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA TEMPESTA DENOMINATA AGNETA, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 2 NOVEMBRE 2026, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

FINO A TERMINE GIORNATA SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA, CON QUANTITATIVI CHE SULLE ZONE INTERNE DI CAMPANIA, NONCHE' SU PUGLIA E BASILICATA, POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE MOLTO ABBONDANTE E PERSISTENTE;

FINO AL MATTINO DI DOPODOMANI, MARTEDI' 3 NOVEMBRE 2026, SULLA SICILIA.

I TEMPORALI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI' 2 NOVEMBRE 2026, E FINO A TERMINE GIORNATA, VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE:

DA SETTENTRIONE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE;

DA NORD-OVEST SULLA SICILIA;

DA NORD-EST SU ABRUZZO, MOLISE E CAMPANIA;

ORIENTALI SULLA PUGLIA;

FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDE INFINE, DALLA MATTINA DI DOMANI, LUNEDI' 2 NOVEMBRE 2026, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU BASSO TIRRENO OCCIDENTALE, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ALLO STRETTO DI SICILIA, E IN TRASFERIMENTO SERALE ALLO IONIO MERIDIONALE.

Resta adesso l'attenzione sull'aggiornamento della Protezione Civile regionale, che consentirà di conoscere i livelli di allerta previsti per lunedì 2 novembre nelle diverse zone della Sicilia.

Al momento della consultazione, sul portale ufficiale regionale risultava pubblicato l'avviso relativo al periodo 31 ottobre – 1° novembre, mentre non era ancora disponibile quello per il 2 novembre.

Sarà quindi necessario attendere il nuovo bollettino per conoscere il colore dell'allerta — verde, giallo, arancione o rosso — e le aree eventualmente interessate dalle criticità maggiori.

Le previsioni dell'Aeronautica Militare, infatti, segnalano i fenomeni meteorologici attesi, ma non determinano automaticamente il livello di allerta della Protezione Civile.

95047.it seguirà gli aggiornamenti, con particolare attenzione alla provincia di Catania e al territorio di Paternò, per comunicare gli eventuali livelli di allerta e le indicazioni delle autorità competenti.