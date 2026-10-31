🚨 SANTA MARIA DI LICODIA Cade mentre raccoglie olive: elisoccorso richiesto ma non atterra

Donna soccorsa da due ambulanze e trasportata in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno scortato il mezzo sanitario.

SANTA MARIA DI LICODIA – Un elicottero del 118 che sorvola ripetutamente le campagne, ambulanze e Carabinieri impegnati nei soccorsi. È quanto accaduto questa mattina, sabato 31 ottobre, nella zona di Santa Maria di Licodia, nei pressi della strada provinciale 229.

A far scattare l'intervento è stata la caduta di una donna che, secondo le prime informazioni, si trovava su una scala per raccogliere le olive. Per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e riportando delle ferite.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due mezzi di soccorso. È stato inoltre richiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato dalla base dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'elicottero ha raggiunto la zona e ha sorvolato a lungo le campagne, effettuando numerosi tentativi di avvicinamento. Il velivolo, però, non è atterrato e ha successivamente fatto ritorno al Cannizzaro. Restano da chiarire i motivi del mancato atterraggio.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno seguito l'intervento e scortato l'ambulanza durante il trasferimento della donna verso una struttura ospedaliera del Catanese.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni della donna e sulla prognosi.