Paternò, sabato 31 ottobre pulizia delle strade: la tua è nell'elenco? Ecco le 9 vie
Nuovi interventi di spazzamento in città. Ecco l'elenco completo delle strade interessate.
Il Comune di Paternò ha comunicato l'elenco delle strade interessate dagli interventi di spazzamento previsti per domani, sabato 31 ottobre 2026.
Le operazioni di pulizia interesseranno nove vie della città, nell'ambito delle attività programmate per mantenere pulite le strade cittadine.
Ecco l'elenco completo delle vie interessate:
Via A. Vespucci
Via Bengasi
Via Collegio
Via della Libertà
Via Fabio Filzi
Via G. Mazzini
Via Lepanto
Via S. Rita
Via Virgillito
Gli interventi proseguiranno quindi anche nella giornata di sabato, coinvolgendo altre zone del territorio comunale.
I residenti delle strade indicate sono invitati a prestare attenzione a eventuali indicazioni presenti sul posto, per agevolare il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia.
Si consiglia ai cittadini di controllare l'elenco per verificare se anche la propria strada è interessata dagli interventi previsti.