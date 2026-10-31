Paternò, trova l'auto danneggiata durante la notte: «Un danno enorme, chi sa parli»
Una Renault Clio riporta danni ingenti alla carrozzeria e a una ruota. Coinvolta anche un'altra vettura. Il proprietario: «Chi è stato si faccia avanti».
PATERNÒ – Amara sorpresa per un automobilista di Paternò che, nella mattinata di sabato 31 ottobre, ha trovato la propria Renault Clio danneggiata mentre era parcheggiata nella parte bassa di via Emanuele Bellia.
A segnalare l'episodio alla redazione di 95047.it è stato lo stesso proprietario, che ha inviato diverse fotografie per documentare le condizioni della vettura.
Le immagini mostrano danni evidenti al paraurti posteriore destro, alla carrozzeria e al cerchione di una ruota, visibilmente deformato. Sull'asfalto sono presenti anche alcuni frammenti di plastica.
Secondo quanto riferito dal cittadino, i danni potrebbero essere stati provocati durante la notte da un altro veicolo, il cui conducente si sarebbe successivamente allontanato. Nello stesso episodio sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda automobile, alla quale sarebbe stato danneggiato uno specchietto retrovisore.
La dinamica dell'accaduto, tuttavia, non è stata ancora accertata.
Il proprietario riferisce di aver notato alcune tracce di vernice rossastra sulla carrozzeria, ipotizzando che possano appartenere al mezzo coinvolto. Si tratta, anche in questo caso, di una circostanza ancora da verificare.
Nella zona, secondo la segnalazione, sarebbero presenti due telecamere di videosorveglianza, le cui eventuali registrazioni potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.
«Mi ha fatto un danno enorme e sinceramente non si riesce più a stare sereni», racconta il proprietario, amareggiato per la situazione.
Il cittadino ha annunciato l'intenzione di presentare denuncia alle forze dell'ordine lunedì 2 novembre.
Nel frattempo, attraverso 95047.it, rivolge un appello a chiunque possa fornire informazioni utili sull'episodio e invita l'eventuale conducente coinvolto a farsi avanti per chiarire l'accaduto.