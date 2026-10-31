PATERNO' Paternò, trova l'auto danneggiata durante la notte: «Un danno enorme, chi sa parli»

Una Renault Clio riporta danni ingenti alla carrozzeria e a una ruota. Coinvolta anche un'altra vettura. Il proprietario: «Chi è stato si faccia avanti».

A cura di Redazione 31 ottobre 2026 20:37

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