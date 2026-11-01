🚨 ULTIM'ORA INCIDENTE Ramacca, grave incidente sulla SS417: feriti, uno grave trasportato in elisoccorso

SS417 chiusa al traffico nei pressi dello svincolo di Palagonia, in territorio di Ramacca. Sul posto i mezzi di soccorso.

RAMACCA – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 1° novembre, lungo la strada statale 417 Gela-Catania, nei pressi dello svincolo per Palagonia, in territorio di Ramacca.

Secondo le prime informazioni giunte alla redazione di 95047.it, nell'incidente sarebbero rimaste ferite diverse persone, una delle quali in gravi condizioni.

Per il ferito più grave si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e diverse ambulanze, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell'emergenza.

Secondo le informazioni disponibili, la SS417 risulta al momento completamente chiusa al traffico nel tratto interessato dal sinistro, con disagi alla circolazione.

Restano ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e il numero esatto dei veicoli coinvolti.

Notizia in aggiornamento.