ULTIM'ORA – INCIDENTE A PATERNÒ
Paternò, persona investita in via Estonia: ambulanza sul posto
Persona investita all’incrocio tra via Estonia e via Sardegna
A cura di Redazione
01 novembre 2026 18:19
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
PATERNÒ – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 1° novembre, intorno alle ore 17:45, in via Estonia, all’angolo con via Sardegna, dove una persona è stata investita da un veicolo.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla persona ferita, disponendone successivamente il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, la persona investita non avrebbe riportato gravi ferite. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.
Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
Le foto
IN AGGIORNAMENTO