PANICO A MILITELLO IN VAL DI CATANIA: LITIGA CON LA COMPAGNA E LA INSEGUE ARMATO DI PISTOLA A CASA DELL’AMICA DI LEI

A Militello in Val di Catania, due donne di 35 e 49 anni hanno vissuto momenti di terrore, ai quali, tempestivamente, hanno posto fine i Carabinieri della Compagnia di Palagonia che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 48enne incensurato del posto, perché responsabile di minaccia grave, porto abusivo in luogo pubblico e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Teatro della vicenda, inizialmente, è stata un’abitazione del centro della cittadina del calatino dove, intorno alle 22.30, la 49enne, dopo una lite con il compagno, aveva chiesto momentaneo ricovero all’amica 35enne, abitante poco distante.

L’uomo, però, ancora in preda all’ira, si sarebbe armato della sua pistola Beretta 9×21, legalmente detenuta e si sarebbe diretto verso l’abitazione dove si trovavano le due donne, rompendo il vetro della porta d’ingresso ed intimando a gran voce alla compagna di uscire in strada. Fatto ciò, il 48enne ha armato pericolosamente la pistola, inserendo il colpo in canna, operazione il cui caratteristico rumore è stato nettamente percepito dalle due donne che, terrorizzate, si sono perciò chiuse dentro casa e hanno chiesto aiuto.

La 35enne, infatti, per il tramite del 112 NUE, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri i quali, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato che l’uomo si era appena allontanato.

Immediate sono scattate le ricerche e i militari, convinti che il 48enne fosse ancora nelle vicinanze, hanno quindi richiesto i rinforzi attraverso la centrale operativa della Compagnia di Palagonia tant’è che, poco dopo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha rintracciato l’esagitato in via Luigi Capuana, bloccandolo mentre si trovava all’interno della sua auto. Messo in sicurezza, i Carabinieri hanno perquisito sia lui che l’abitacolo recuperando, sul sedile passeggero, la pistola con ancora il colpo in canna ed ulteriori 8 cartucce nel caricatore, nonché altre 10 munizioni nella tasca del suo giubbotto.

La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha consentito ai Carabinieri di constatare la presenza, in un altro appartamento di sua pertinenza, di altre 50 cartucce che effettivamente aveva dichiarato di detenere, ma la mancanza di un chilogrammo di polvere da sparo, anch’essa presente nella denuncia di detenzione.

Il 48enne, dunque, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.