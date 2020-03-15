PAPA A PIEDI IN CENTRO A ROMA VA A VENERARE IL CROCIFISSO MIRACOLOSO CHE FERMÒ LA PESTE NEL 1600

Questo pomeriggio Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani....

A cura di Redazione 15 marzo 2020 20:24

Condividi