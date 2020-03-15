PAPA A PIEDI IN CENTRO A ROMA VA A VENERARE IL CROCIFISSO MIRACOLOSO CHE FERMÒ LA PESTE NEL 1600
Questo pomeriggio Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani....
Questo pomeriggio Papa Francesco ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani. "Successivamente, facendo un tratto di Via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso" per pregare per "la fine della pandemia".
Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
francesco cammina da solo, come in pellegrinaggio, verso san marcello al corso, dove si conserva un antico crocifisso in legno risalente al XV secolo che sopravvisse a un incendio e si dice salvò la città dalla peste#coronavirus #coronarvirusitalia
copyright: vatican media pic.twitter.com/6nPG6bafEb
— paolo rodari (@PaoloRodari) March 15, 2020