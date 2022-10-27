PAPA: "ANCHE LE SUORE E I PRETI HANNO IL VIZIO DEL PORNO SUL WEB"

Il Papa mette in guardia i seminaristi dalla pornografia digitale e avverte che è un "vizio" anche di "sacerdoti e suore"."È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e...

Il Papa mette in guardia i seminaristi dalla pornografia digitale e avverte che è un "vizio" anche di "sacerdoti e suore".

"È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore.

Il diavolo entra da lì. E non parlo soltanto della pornografia criminale come quella degli abusi dei bambini: questa è già degenerazione. Ma della pornografia un po' 'normale'. Cari fratelli, state attenti a questo", ha detto il Papa in un incontro con i seminaristi che studiano a Roma, che si è tenuto lunedì 24 ottobre ma del quale il Vaticano diffonde ora i contenuti.

Il Papa ha risposto ad un seminarista che chiedeva al Papa come comportarsi con il mondo digitale e i social media. "Credo che queste cose si debbano usare, perché è un progresso della scienza, fanno un servizio per poter progredire nella vita", ha risposto il Pontefice. Poi ha ammesso: "Io non li uso perché sono arrivato tardi, sapete? Quando sono stato ordinato vescovo, 30 anni fa, me ne hanno regalato uno, un telefonino, che era come una scarpa, grande così, no?. Io dissi: 'No, questo non ce la faccio a usarlo'. E alla fine ho detto: 'Farò una chiamata'. Ho chiamato mia sorella, l'ho salutata, poi l'ho restituito. 'Regalami un'altra cosa'. Non sono riuscito a usarlo. Perché la mia psicologia non andava o ero pigro, non si sa". Ai giovani seminaristi dice invece che i telefonini e tutti i dispositivi digitali vanno usati. "Voi dovete usarli, dovete usarli solo per questo, come l'aiuto per andare avanti, per comunicare: questo va bene".

Poi ha aggiunto che occorre prestare attenzione per esempio a non perdere troppo tempo. Ma anche a non usarli come strumento per la pornografia. "C'è un'altra cosa, che voi conoscete bene: la pornografia digitale. Lo dico a chiare lettere. Non dirò: 'Alzi la mano chi ha avuto almeno un'esperienza di questo', non lo dirò. Ma ognuno di voi pensi se ha avuto l'esperienza o ha avuto la tentazione della pornografia nel digitale", ha detto parlando con i seminaristi.

"Il cuore puro, quello che riceve Gesù tutti i giorni, non può ricevere queste informazioni pornografiche. Che oggi sono all'ordine del giorno. E se dal tuo telefonino tu puoi cancellare questo, cancellalo - ha indicato il Papa ai futuri sacerdoti -, così non avrai la tentazione alla mano. E se non puoi cancellarlo, difenditi bene per non entrare in questo. Vi dico, è una cosa che indebolisce l'anima. Indebolisce l'anima. Il diavolo entra da lì: indebolisce il cuore sacerdotale".

E ha concluso: "Scusatemi se scendo a questi dettagli sulla pornografia, ma c'è una realtà: una realtà che tocca i sacerdoti, i seminaristi, le suore, le anime consacrate. Avete capito? Va bene. Questo è importante".

ANSA