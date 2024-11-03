PAPÀ E FIGLIO DI CATANIA RICEVONO 500 EURO PER VOLO IN RITARDO CATANIA MILANO

Dovevano andare in Lombardia per trascorrere qualche giornata in serenità. All’avvio della vacanza, però, il volo Ryanair Catania Milano ha portato un ritardo di quasi cinque ore, cambiando tutti i pi...

Dovevano andare in Lombardia per trascorrere qualche giornata in serenità. All’avvio della vacanza, però, il volo Ryanair Catania Milano ha portato un ritardo di quasi cinque ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per un papà con il proprio figlio di Catania.

Anziché atterrare alle 14:30, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Milano Malpensa solamente in serata e precisamente alle 19:21.

Un ritardo di quasi cinque ore per i due abitanti della provincia di Catania, avvenuto il 19 aprile 2023, che ha portato non pochi disagi a loro e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha disposto che Ryanair dovrà effettuare il pagamento di 500 euro nei confronti del papà e del figlio.

«Il Giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha fornito supporto ai passeggeri aerei – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria.

Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta, accaduto come il 97,8% dei casi.

