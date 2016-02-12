Papa Francesco a Cuba per lo storico incontro con il patriarca Kirill

Papa Francesco a Cuba per lo storico incontro con il patriarca ortodosso russo Kirill. All'aeroporto dell'Avena, a riceverlo, il presidente Raùl Castro. Poi, in una sala dello scalo cubano, l'abbracci...

Papa Francesco a Cuba per lo storico incontro con il patriarca ortodosso russo Kirill. All'aeroporto dell'Avena, a riceverlo, il presidente Raùl Castro. Poi, in una sala dello scalo cubano, l'abbraccio con il primato di Mosca: è la prima volta per un pontefice, dopo lo scisma del 1054. Il faccia a faccia con il primate russo durerà due ore