PAPA FRANCESCO AL GEMELLI, HA UN'INFEZIONE RESPIRATORIA

Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati."Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è...

Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati.

"Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A.

Gemelli per effettuare alcuni controlli medici", comunica la Sala stampa vaticana. "L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera". "Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", aggiunge.

Il Pontefice potrebbe trascorrere in ospedale qualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più vicino al Papa - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare comunque la notte nel policlinico universitario. Oltre a un'intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze previste per domani e dopodomani.

Francesco si trova nell'appartamento al decimo piano, cosiddetto "dei Papi", che già usò per la degenza di dieci giorni relativa all'operazione al colon cui fu sottoposto il 4 luglio del 2021, e in precedenza utilizzato più volte anche da Giovanni Paolo II.

Secondo quanto si apprende da fonti mediche, sono stati già completati tutti gli esami a cui Francesco doveva sottoporsi al Policlinico Gemelli. Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori. La situazione, stando ai sanitari, non desterebbe preoccupazione.

La tac toracica a cui è stato sottoposto avrebbe dato esito negativo e questo elemento viene valutato con sollievo generale dall'entourage. A quanto si è appreso il Papa, che stamattina alla consueta udienza generale del mercoledì era apparso sorridente solo un po' affaticato quando è stato sollevato dalla carrozzina per andare sul seggio papale, è stato portato al policlinico con l'ambulanza.

Sempre secondo quanto trapela da fonti mediche, la saturazione va bene e ha fatto gli esami utili per escludere problemi più gravi.