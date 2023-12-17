PAPA FRANCESCO COMPIE OGGI 87 ANNI, GLI AUGURI DI SERGIO MATTARELLA A NOME DI TUTTI GLI ITALIANI

Ricorre oggi l'87 compleanno di Papa Francesco.Gli auguri del presidente della Repubblica e della Cei"In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo italiano e mio per...

Ricorre oggi l'87 compleanno di Papa Francesco.

Gli auguri del presidente della Repubblica e della Cei

"In occasione del Suo ottantasettesimo compleanno Le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosi auguri di benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco un messaggio rimarcando che "In un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti all'esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona - con la sua inalienabile dignità - al centro dell'azione della Comunità internazionale".

"Il Suo appello, costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società, costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini e di buona volontà. Parimenti forte - rileva il Presidente in un passaggio del suo messaggio - è risuonato l'invito rinnovato da Vostra Santità in occasione dei viaggi apostolici in Africa, in Europa e in Asia - oltre che degli interventi alla COP28 - affinché si stabilisca un corretto equilibrio tra Uomo e Natura, abbandonando la logica dello scarto a favore di scelte concrete e inclusive che privilegino il "bene comune globale".

"Come ha spesso sottolineato - ricorda il Capo dello Stato -, ciascuno di noi, secondo il proprio ruolo e la propria capacità, è chiamato impegnarsi nella comprensione reciproca e nella pratica concreta della fratellanza umana, a prescindere da differenze di nazionalità, di condizione socio-economica o di affiliazione religiosa".

"Confido che l'alto messaggio che Ella rivolgerà al mondo per la significativa ricorrenza della Natività recherà conforto a quanti patiscono a causa dei conflitti, a cominciare dalla "martoriata Ucraina" e dal Medio Oriente, ove particolarmente sentita è l'esigenza di non spegnere la speranza. Con questi auspici rinnovo a Vostra Santità fervidi auguri per il compleanno e per le ormai prossime festività".