PAPA FRANCESCO E LA FRASE SUI BAMBINI: "BISOGNA BASTONARE L'ITALIA, SI PREFERISCONO CANI O GATTI"

Il Papa torna sulla questione della denatalità in Italia.Nell'udienza ai giovani di The Economy of Francesco, il Pontefice ha detto: "Vedo che ci sono alcuni bambini lì: è bello questo, in una cultura...

Il Papa torna sulla questione della denatalità in Italia.

Nell'udienza ai giovani di The Economy of Francesco, il Pontefice ha detto: "Vedo che ci sono alcuni bambini lì: è bello questo, in una cultura dove si privilegia avere cagnolini o gatti e non bambini.

Dobbiamo bastonare un po' l'Italia! Credetemi: vale la pena spendere la vita per cambiare in meglio il mondo", ha aggiunto.

Il pontefice è poi tornato sul tema della guerra in Medio Oriente. "Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni.

Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. È inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che già troppo ha sofferto nel recente passato", ha detto il Papa.