PAPA FRANCESCO, FOTO CON IL PIUMINO DIVENTA VIRALE SUL WEB: MA È UN FAKE

Nei giorni scorsi la foto che ritrae Papa Francesco mentre indossa un piumino bianco da rapper è diventata virale su tutti i social: oltre 25 milioni di visualizzazioni solo su Twitter. La foto che de...

Nei giorni scorsi la foto che ritrae Papa Francesco mentre indossa un piumino bianco da rapper è diventata virale su tutti i social: oltre 25 milioni di visualizzazioni solo su Twitter. La foto che deriva da Reddit, un social molto diffuso negli Stati Uniti, è però un fake.

Ha fatto il giro del mondo in pochissime ore la foto di Papa Francesco mentre passeggia per Roma vestito come un rapper.

Diverse le critiche e altrettanti i consensi mossi nei confronti del Pontefice, ma la foto continua a girare in rete, un clic dopo l’altro.

Una vicenda molto simile aveva di recente visto protagonista l’ex presidente degli Stati Uniti, coinvolto anche lui nell’ennesimo falso prodotto dall’intelligenza artificiale. Nel caso di Trump era stato Eliot Higgins, fondatore di Bellingcat, una piattaforma di giornalismo investigativo, a sottoscrivere il servizio. Higgins era riuscito a realizzare tali fotografie grazie ad un potente software in grado di creare immagini da descrizioni testuali, Midjourney. Dopo aver scatenato un’accesa polemica lo stesso giornalista, come riporta RaiNews, si è scusato: “Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate”.

L’utente che è invece riuscito a generare questa discussa immagine del Papa ha semplicemente digitato, sempre su Midjourney, “Papa Francesco che drippa” (con ‘drippare’ si intende metaforicamente il fatto che una persona “gronda di stile”, indossando capi sportivi, di marca, alla moda e ben abbinati).

La foto, pubblicata su Twitter il 25 marzo alle 16, ha poi raggiunto il picco di popolarità il 27 marzo e conta oggi 25,4 milioni di visualizzazioni.

L’immagine è inserita all’interno di un album di quattro foto intitolato “The Pope drip” contenente quattro immagini del Pontefice col piumino bianco. L’album, così come la foto pubblicata, si può trovare su Reddit. Mentre sotto la fotografia appare solamente la didascalia “Questa è un’immagine falsa creata dall’intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit”, l’autore dell’album è stato attualmente sospeso.

Anche questa volta si tratta di un falso, reso incredibilmente reale dall'intelligenza artificiale.