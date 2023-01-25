PAPA FRANCESCO: LE OMELIE SONO UN DISASTRO, BASTANO 7 O 8 MINUTI
Il Papa torna a chiedere ai sacerdoti di fare meglio le omelie: "Per favore, le omelie sono un disastro", ha detto ai partecipanti al Corso internazionale di formazione per responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche.
Papa Francesco aggiunge che spesso si dice: "Sono andato alla messa", "una bella lezione di filosofia", "quaranta-quarantacinque minuti…".
Il Papa invita a contenere l'omelia in "otto-dieci minuti, non di più", basta "un pensiero, una immagine, che la gente si porti qualcosa a casa". "L'omelia non è una conferenza, è un sacramentale", "la si prepara in preghiera, con spirito apostolico".