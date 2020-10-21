PAPA FRANCESCO: SÌ ALLE UNIONI CIVILI PER LE COPPIE OMOSESSUALI

Le persone omosessuali dovrebbero essere protette dalle leggi sulle unioni civili. Parola di Papa Francesco. La svolta storica ed epocale è annunciata in un documentario in uscita oggi alla Festa di R...

Le persone omosessuali dovrebbero essere protette dalle leggi sulle unioni civili. Parola di Papa Francesco. La svolta storica ed epocale è annunciata in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma a firma di Evgeny Afineevsky. "Le persone omosessuali - dice Papa Francesco - hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo".

Tra i momenti più toccanti del film, la telefonata del Papa a una coppia di omosessuali, con tre figli piccoli a carico, in risposta ad una loro lettera in cui mostravano il loro grande imbarazzo nel portare i loro bambini in parrocchia. Il consiglio di Bergoglio al signor Rubera è quello di portare i bambini comunque in parrocchia al di là degli eventuali giudizi. Molto bella poi la testimonianza di Juan Carlos Cruz, vittima e attivista contro gli abusi sessuali oggi presente alla Festa di Roma insieme al regista. "Quando ho incontrato Papa Francesco mi ha detto quanto fosse dispiaciuto per quello che era successo. Juan, è Dio che ti ha fatto gay e comunque ti ama. Dio ti ama e anche il Papa poi ti ama".

Il sito statunitense Catholic News Agency riporta che il Papa sarebbe favorevole ad una legge ad hoc in modo che le coppie con persone dello stesso sesso siano «legalmente coperte». Gli omosessuali, dice il Papa a quanto riportato, sono «figli di Dio e non devono essere esclusi dalla loro famiglia». Nel documentario Francesco di fatto sembra approvare una normativa che si scontra con la posizione dottrinale della Chiesa. «Gli omosessuali hanno il diritto di far parte della famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia» afferma il pontefice. «Nessuno dovrebbe essere buttato fuori, o essere reso infelice a causa di questo», ha detto Papa Francesco nel film, del suo approccio alla cura pastorale. Il Papa ha anche aggiunto di essersi battuto in questa direzione.