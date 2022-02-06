PAPA FRANCESCO STASERA ALLE 20 DA FABIO FAZIO A "CHE TEMPO CHE FA"

Sarà Sua Santità Papa Francesco l'ospite in esclusiva della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 6 febbraio alle 20.00 su Rai3.Grande attesa per l'intervista di stasera a "Che tempo che fa",...

Grande attesa per l'intervista di stasera a "Che tempo che fa", su Rai3. Fabio Fazio avrà un ospite d'eccezione: Papa Francesco. La trasmissione inizierà mezz'ora prima, alle 20 e non alle consuete 20.30. Il Papa si collegherà da Santa Marta.

Un'intervista concordata e rincorsa per molto tempo. La data del primo incontro tra Papa Bergoglio e Fabio Fazio è infatti il 24 settembre 2019 quando Francesco si recò a Frosinone per visitare la Cittadella cielo di Nuovi orizzonti, la comunità fondata da Chiara Amirante e di cui don Davide Banzato, che è stato determinante per l'intervista, è assistente spirituale generale. Fabio Fazio è legato al movimento della Amirante da tempo, anzi ne è parte.

In tempi non sospetti Papa Francesco aveva apprezzato le parole di Fazio: “La consolazione adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l’articolo scritto da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni. Ha ragione ad esempio quando dice: ‘È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua’. Questa cosa mi ha molto colpito”. Fazio rimase molto colpito da questa dichiarazione si dichiarò "emozionato" ma il cammino verso l'intervista di questa sera era già stato intrapreso da tempo.

L'intervista è stata concordata tra conduttore ed ospite ma , per ora , non ci sono indiscrezioni sui temi.

Gli altri ospiti della trasmissione di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, saranno Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Saviano, il direttore di Oggi Carlo Verdelli, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito” e il corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Ospiti Lillo, nelle librerie dall’8 febbraio con la raccolta illustrata “Posaman & Friends”, Riccardo Rossi, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini.